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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Харькова семь человек погибли, 34 ранены, из них трое детей – прокуратура

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Харьков обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения
Харьков обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения
Фото: EPA (архив)

В Харькове 3 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома и троллейбусное депо в Слободском районе. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 18.00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. Повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

По предварительной информации, погибли семь человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей.

Следователи управления СБУ в Харьковской начали досудебное расследование по факту обстрела. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 3 апреля оккупанты обстреляли жилой сектор города Дергачи. По меньшей мере 3 человека погибли, семеро получили ранения разных степеней тяжести, сообщил городской голова Вячеслав Задоренко в Facebook. 

Он отметил, что вражеские войска по-прежнему блокируют оккупированные округа и не позволяют доставить туда гуманитарную помощь, поэтому в части Дергачевского района "постепенно наступает гуманитарная катастрофа". Также есть проблемы с восстановлением подачи электроэнергии и связи.

https://www.facebook.com/Zadorenko/posts/641234350314821

Также 3 апреля в Харьковской области российские оккупанты обстреляли автобусы, которыми планировалось эвакуировать пациентов и персонал Балаклейской центральной районной больницы – ее саму обстреляли накануне, 2 апреля. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, сообщило Общественное

"По договоренности была направлена колонна, которую не пропустили в город. Она была обстреляна российскими оккупантами на блокпосту еще на подходах. Есть жертвы", – сказал Синегубов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погиб водитель одного из автобусов.

"Вот нынешняя цена договоренностей с оккупантами", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.

28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.

В области самая напряженная ситуация в районе Изюма, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. 

Теги: Харьков, прокуратура, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Балаклея, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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