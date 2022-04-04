В результате обстрела Харькова семь человек погибли, 34 ранены, из них трое детей – прокуратура

По данным следствия, около 18.00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. Повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

По предварительной информации, погибли семь человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей.

Следователи управления СБУ в Харьковской начали досудебное расследование по факту обстрела. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 3 апреля оккупанты обстреляли жилой сектор города Дергачи. По меньшей мере 3 человека погибли, семеро получили ранения разных степеней тяжести, сообщил городской голова Вячеслав Задоренко в Facebook.

Он отметил, что вражеские войска по-прежнему блокируют оккупированные округа и не позволяют доставить туда гуманитарную помощь, поэтому в части Дергачевского района "постепенно наступает гуманитарная катастрофа". Также есть проблемы с восстановлением подачи электроэнергии и связи.

Также 3 апреля в Харьковской области российские оккупанты обстреляли автобусы, которыми планировалось эвакуировать пациентов и персонал Балаклейской центральной районной больницы – ее саму обстреляли накануне, 2 апреля. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, сообщило Общественное.

"По договоренности была направлена колонна, которую не пропустили в город. Она была обстреляна российскими оккупантами на блокпосту еще на подходах. Есть жертвы", – сказал Синегубов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погиб водитель одного из автобусов.

"Вот нынешняя цена договоренностей с оккупантами", – подчеркнул глава ОВА.

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