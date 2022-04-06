Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей Украины

По словам министра, РФ отвела свои войска из Киевской и Черниговской областей после наступления Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что это не было жестом доброй воли оккупантов.

"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть возможность", – заявила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)