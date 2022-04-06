Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей Украины

По словам министра, РФ отвела свои войска из Киевской и Черниговской областей после наступления Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что это не было жестом доброй воли оккупантов.
"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть возможность", – заявила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 апреля в Украине по гуманитарным коридорам эвакуировали 3,8 тыс. человек. В Запорожье за день на собственном транспорте доехали 2216 человек. Из них из Мариуполя – 1496. 720 человек доехали из городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь).
На 6 апреля Украина согласовала работу 11 гуманитарных коридоров, сообщила Верещук.