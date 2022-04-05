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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день в Украине по гуманитарным коридорам эвакуировали 3,8 тыс. человек, автобусы в Мариуполь снова не пропустили – Верещук

Люди эвакуировались из городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей
Люди эвакуировались из городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Всего за 5 апреля в Украине эвакуировали 3846 человек. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

По гуманитарным коридорам в Запорожье за день на собственном транспорте доехали 2216 человек. Из них из Мариуполя – 1496 человек. Также 720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. 

"Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться", – сказала Верещук.

По ее словам, по дороге на этих автобусах были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в Васильевке, и как ожидается, в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье.

Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1161981411281194/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине, по данным Международной организации по миграции, более 7,1 млн вынужденных переселенцев из-за войны. 

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 4 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,2 млн человек.

Теги: Мариуполь, Мелитополь, Северодонецк, Бердянск, эвакуация, Лисичанск, Рубежное, гуманитарный коридор, Ирина Верещук, война России против Украины, Кременная
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