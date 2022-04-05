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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине более 7,1 млн вынужденных переселенцев – Международная организация по миграции

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Более трети перемещенных семей отметили, что у них не было дохода за последний месяц
Более трети перемещенных семей отметили, что у них не было дохода за последний месяц
Фото: iom.int

В Украине в результате полномасштабного нападения России более 7,1 млн вынужденных переселенцев, согласно опубликованному 5 апреля отчету Международной организации по миграции.

По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями. 

В течение первого месяца войны доходы перемещенных семей резко упали. Хотя до 24 февраля 2022 года только 13% ныне перемещенных домохозяйств сообщали о ежемесячном доходе в размере менее 5 тыс. грн, в настоящее время 61% из них указывают, что доход стал ниже этой суммы с начала войны.

Более трети перемещенных семей отметили, что у них не было дохода за последний месяц.

В числе самых насущных потребностей переселенцев, по данным организации, – финансовая помощь, транспорт, продукты питания, кров и предметы гигиены. Вторая по важности потребность как переселенцев, так и оставшихся в своих домах – доступ к лекарствам и медицинским услугам.

Организация проводила опрос в период с 24 марта по 1 апреля, чтобы получить представление о ситуации с вынужденным внутренним перемещением в Украине, а также оценить потребности для информирования об общем гуманитарном реагировании.

"Люди продолжают покидать свои дома из-за войны, а гуманитарные потребности на местах продолжают расти", – сказал генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

Он подчеркнул необходимость гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц и безопасную доставку гуманитарной помощи. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Организации Объединенных Наций на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу. 

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 4 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,2 млн человек. 

В Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах Минсоцполитики по состоянию на 30 марта зарегистрировано почти 1,6 млн человек, из них с 24 февраля зарегистрировались около 130 тыс. человек. В министерстве отмечают, что на самом деле внутри Украины переместились миллионы людей, но по разным причинам они не зарегистрировались. 

29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.

Государство также будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн взрослым и по 3 тыс. грн детям и лицам с инвалидностью.

Теги: соцопрос, беженцы, доходы, эвакуация, переселенцы, война России против Украины
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