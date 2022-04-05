В Украине более 7,1 млн вынужденных переселенцев – Международная организация по миграции

Более трети перемещенных семей отметили, что у них не было дохода за последний месяц Фото: iom.int

По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

В течение первого месяца войны доходы перемещенных семей резко упали. Хотя до 24 февраля 2022 года только 13% ныне перемещенных домохозяйств сообщали о ежемесячном доходе в размере менее 5 тыс. грн, в настоящее время 61% из них указывают, что доход стал ниже этой суммы с начала войны.

Более трети перемещенных семей отметили, что у них не было дохода за последний месяц.

В числе самых насущных потребностей переселенцев, по данным организации, – финансовая помощь, транспорт, продукты питания, кров и предметы гигиены. Вторая по важности потребность как переселенцев, так и оставшихся в своих домах – доступ к лекарствам и медицинским услугам.

Организация проводила опрос в период с 24 марта по 1 апреля, чтобы получить представление о ситуации с вынужденным внутренним перемещением в Украине, а также оценить потребности для информирования об общем гуманитарном реагировании.

"Люди продолжают покидать свои дома из-за войны, а гуманитарные потребности на местах продолжают расти", – сказал генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

Он подчеркнул необходимость гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц и безопасную доставку гуманитарной помощи.

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