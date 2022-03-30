В Кабмине Украины назвали все социальные программы помощи населению в условиях войны

"Пенсии в марте проиндексировали, за апрель – в регионах, где идут боевые действия, пенсии выплачиваются авансом. Все соцвыплаты платим. По программе "єПідтримка" выплатили по 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн человек. Все виды социальных пособий, зарплаты врачам, учителям – все это платится и будет платиться", – подчеркнул он.

Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома".

"Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.

Государство также будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн взрослым и по 3 тыс. грн детям и лицам с инвалидностью.

"Бизнесу, который берет на работу переселенца, заплатим 6,5 тыс. грн как частичную компенсацию зарплаты для этого человека", – добавил премьер.