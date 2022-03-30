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ДЕНЬГИ

В Кабмине Украины назвали все социальные программы помощи населению в условиях войны

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По 6,5 тыс. грн получили 3,5 млн украинцев
По 6,5 тыс. грн получили 3,5 млн украинцев
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабинет Министров Украины платит все социальные выплаты гражданам страны. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует в Facebook пресс-служба правительства.

"Пенсии в марте проиндексировали, за апрель – в регионах, где идут боевые действия, пенсии выплачиваются авансом. Все соцвыплаты платим. По программе "єПідтримка"  выплатили по 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн человек. Все виды социальных пособий, зарплаты врачам, учителям – все это платится и будет платиться", – подчеркнул он.

Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома".

"Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.

Государство также будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн взрослым и по 3 тыс. грн детям и лицам с инвалидностью.

"Бизнесу, который берет на работу переселенца, заплатим 6,5 тыс. грн как частичную компенсацию зарплаты для этого человека", – добавил премьер.

https://www.facebook.com/KabminUA/posts/341757084662016

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Теги: Украина, Кабинет Министров, бизнес, пенсии, социальные выплаты, помощь, переселенцы, инвалидность, выплаты, Денис Шмыгаль, Кабмин, компенсация, єПідтримка
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