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ДЕНЬГИ

По программе "єПідтримка" выплатили уже 17,9 млрд грн – Минцифры Украины

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2,7 млн украинцев уже получили средства "єПідтримки"
2,7 млн украинцев уже получили средства "єПідтримки"
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Заявки на получение помощи в 6,5 тыс. грн от государства по программе "єПідтримка" подали более 4 млн украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook 27 марта.

"8 марта мы запустили услугу по выплате 6,5 тыс. грн. За это время 4 млн украинцев подали заявки на "єПідтримку" в "Дії", 2,7 млн украинцев уже получили средства; всего выплачено 17,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что выплата средств продолжается.

"Успейте подать заявку в "Дії" до 31 марта включительно, чтобы получить 6,5 тыс. грн "єПідтримки". Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп в населенных пунктах, где активно ведутся боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области и город Киев", – проинформировали в Минцифры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/339949368174386

Контекст:

Жителям областей Украины, где ведутся самые активные боевые действия, в рамках "єПідтримки" выплачивают финансовую помощь в размере 6,5 тыс. грн.

Выплачивать помощь начали 22 марта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, выплаты, Министерство цифровой трансформации, Минцифры, єПідтримка
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