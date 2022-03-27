По программе "єПідтримка" выплатили уже 17,9 млрд грн – Минцифры Украины

"8 марта мы запустили услугу по выплате 6,5 тыс. грн. За это время 4 млн украинцев подали заявки на "єПідтримку" в "Дії", 2,7 млн украинцев уже получили средства; всего выплачено 17,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что выплата средств продолжается.

"Успейте подать заявку в "Дії" до 31 марта включительно, чтобы получить 6,5 тыс. грн "єПідтримки". Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп в населенных пунктах, где активно ведутся боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области и город Киев", – проинформировали в Минцифры.

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