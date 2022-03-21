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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Государство будет платить каждому переселенцу ежемесячно 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого ребенка – Шмыгаль

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Премьер-министр сообщил, что Кабмин утвердил три программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий
Премьер-министр сообщил, что Кабмин утвердил три программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины утвердил три программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Программы предусматривают ежемесячные выплаты переселенцам и их детям, помощь в трудоустройстве и компенсацию коммунальных расходов гражданам, предоставляющим бесплатное убежище таким людям. Об этом сообщается в обращении премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном 21 марта на сайте правительства.

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн. Просто через "Дію", на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий", – говорится в обращении.

Также сообщается, что на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы, будет выплачено 3 тыс. грн.

Кроме того, в рамках программы трудоустройства переселенцев государство будет платить работодателям 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного из пострадавших регионов.

Согласно третьей программе, компенсацию за коммунальные платежи теперь будут получать не только общины, предоставляющие бесплатное убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях, но и семьи, принимающие их у себя дома.

"Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", – сообщил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, трудоустройство, помощь, переселенцы, пособия, убежище, война России против Украины, выплаты, украинец, пострадавшие, работа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, компенсация
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