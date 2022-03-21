Государство будет платить каждому переселенцу ежемесячно 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого ребенка – Шмыгаль

Премьер-министр сообщил, что Кабмин утвердил три программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн. Просто через "Дію", на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий", – говорится в обращении.

Также сообщается, что на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы, будет выплачено 3 тыс. грн.

Кроме того, в рамках программы трудоустройства переселенцев государство будет платить работодателям 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного из пострадавших регионов.

Согласно третьей программе, компенсацию за коммунальные платежи теперь будут получать не только общины, предоставляющие бесплатное убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях, но и семьи, принимающие их у себя дома.

"Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", – сообщил Шмыгаль.

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