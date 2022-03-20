Украинцы, которые бесплатно принимают у себя вынужденных переселенцев, получат выплаты из бюджета – Кабмин

По данным ООН, свои дома покинули около 10 млн украинцев Фото: ЕРА

"Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – написал он.

Министр объяснил, что собственникам такого жилья следует сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

"Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. Расселение будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежища", – объяснил Чернышов.

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