ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы, которые бесплатно принимают у себя вынужденных переселенцев, получат выплаты из бюджета – Кабмин

По данным ООН, свои дома покинули около 10 млн украинцев
По данным ООН, свои дома покинули около 10 млн украинцев
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины поддержит граждан, которые помогли с жильем внутренне перемещенным из-за войны соотечественникам. Об этом 20 марта в Facebook проинформировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – написал он.

Министр объяснил, что собственникам такого жилья следует сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

"Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. Расселение будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежища", – объяснил Чернышов.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/videos/4942221569178624/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

18 марта в ООН сообщили, что из-за нападения России свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев.

За границу при этом выехали порядка 3,2 млн человек.

Теги: Кабинет Министров, война, бюджет, жилищно-коммунальные услуги, переселенцы, жилье, украинцы, война России против Украины, выплаты, расходы, Алексей Чернышов, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Я был и остаюсь украинским кинорежиссером". Лозница отреагировал на исключение из Украинской киноакадемии
"Я был и остаюсь украинским кинорежиссером". Лозница отреагировал на исключение из Украинской киноакадемии
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"
Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (61946)
2
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (35804)
3
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (29374)
4
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (23695)
5
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (19076)
6
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (14758)
7
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (12678)
8
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве (12023)
 
 
 
 