С 24 февраля в Украине на учет стали более 130 тыс. внутренне перемещенных лиц – Минсоцполитики

В целом в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах зарегистрировано почти 1,6 млн человек.
Лазебная отметила, что на самом деле внутри Украины переместились миллионы людей, но по разным причинам они еще не зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.
"Я очень хорошо понимаю, как трудно самому себе сказать, что это не на день – неделю, а на более долгое время. Но очень важно подать о себе информацию в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах. Это позволит понимать "социальный портрет" перемещенных лиц в каждом конкретном регионе, правильно оценивать их потребности и планировать помощь. Поэтому я прошу каждого, кто был вынужден покинуть свой дом, пойти и зарегистрироваться в общине, где вы сейчас проживаете. И одновременно можно подать заявление на получение помощи на проживание, которую правительство предоставляет вынужденно перемещенным лицам", – сказала министр.
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По данным Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу.
29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.
Государство также будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн взрослым и по 3 тыс. грн детям и лицам с инвалидностью.