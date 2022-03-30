С 24 февраля в Украине на учет стали более 130 тыс. внутренне перемещенных лиц – Минсоцполитики

В целом в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах зарегистрировано почти 1,6 млн человек.

Лазебная отметила, что на самом деле внутри Украины переместились миллионы людей, но по разным причинам они еще не зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

"Я очень хорошо понимаю, как трудно самому себе сказать, что это не на день – неделю, а на более долгое время. Но очень важно подать о себе информацию в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах. Это позволит понимать "социальный портрет" перемещенных лиц в каждом конкретном регионе, правильно оценивать их потребности и планировать помощь. Поэтому я прошу каждого, кто был вынужден покинуть свой дом, пойти и зарегистрироваться в общине, где вы сейчас проживаете. И одновременно можно подать заявление на получение помощи на проживание, которую правительство предоставляет вынужденно перемещенным лицам", – сказала министр.

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