Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться обратно – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 4 апреля.

79,2% респондентов заявили, что намерены вернуться, 9,9% – что не намерены, 10,9% – что им трудно ответить.

Опрос проводился в пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области: пункты пропуска "Ужгород", "Малый Березный" и "Чоп" ("Тиса"). С 15 марта по 1 апреля был опрошен 101 респондент, пересекавший государственную границу пешком или автомобильным транспортом. Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 16 лет, которые пересекали границу в связи с военными действиями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 4 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,2 млн человек.

В Госпогранслужбе Украины 2 апреля сообщали, что с 24 февраля в Украину въехало более 600 тыс. граждан Украины. "В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины", – отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.