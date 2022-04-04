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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться обратно – опрос

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Украину после начала полномасштабной войны покинуло более 4,2 млн человек, сообщали в ООН
Украину после начала полномасштабной войны покинуло более 4,2 млн человек, сообщали в ООН
Фото: EPA

Почти 80% украинских беженцев, которые выехали после начала полномасштабной войны РФ против Украины, намерены вернуться обратно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 4 апреля.

79,2% респондентов заявили, что намерены вернуться, 9,9% – что не намерены, 10,9% – что им трудно ответить.

Опрос проводился в пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области: пункты пропуска "Ужгород", "Малый Березный" и "Чоп" ("Тиса"). С 15 марта по 1 апреля был опрошен 101 респондент, пересекавший государственную границу пешком или автомобильным транспортом. Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 16 лет, которые пересекали границу в связи с военными действиями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 4 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,2 млн человек.

В Госпогранслужбе Украины 2 апреля сообщали, что с 24 февраля в Украину въехало более 600 тыс. граждан Украины. "В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины", – отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: соцопрос, беженцы, переселенцы, Центр Разумкова, война России против Украины
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