С 24 февраля в Украину вернулись более 600 тыс. украинцев – Госпогранслужба

"С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тыс. граждан Украины. В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины. И если в первые недели большинство украинцев, которые въезжали, составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в частности женщин и детей", – сказал спикер.
Он отметил, что в среднем сейчас в сутки границу пересекают 50–60 тыс. граждан в обоих направлениях, а в первые недели полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель составлял 120–130 тыс.
По информации ГПСУ, за сутки 1 апреля западные границы Украины со странами ЕС и с Молдовой пересекли более 54 тыс. человек и более 14 тыс. транспортных средств. "Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным", – говорится в сообщении.
Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 2 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,1 млн человек.