С 24 февраля в Украину вернулись более 600 тыс. украинцев – Госпогранслужба

В ГПСУ отметили, что в последнее время число украинцев, которые возвращаются в страну, растет Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тыс. граждан Украины. В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины. И если в первые недели большинство украинцев, которые въезжали, составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в частности женщин и детей", – сказал спикер.

Он отметил, что в среднем сейчас в сутки границу пересекают 50–60 тыс. граждан в обоих направлениях, а в первые недели полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель составлял 120–130 тыс.