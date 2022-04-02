Шольц за несколько дней до вторжения настаивал, чтобы Украина отказалась от НАТО – СМИ

Шольц предлагал, чтобы Путин и Байден подписали соглашение, которое гарантировало бы безопасность Украины в обмен на нейтралитет и отказ от НАТО Фото: EPA

По данным издания, 19 февраля, вскоре после своего визита в Москву, Шольц лично убеждал президента Украины Владимира Зеленского, что Украина должна отказаться от стремлений стать членом НАТО и объявить нейтралитет "в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией". Он предлагал, чтобы пакт, который также гарантировал бы безопасность Украины, подписали Путин и президент США Джо Байден.

Зеленский ответил Шольцу, что большинство украинцев хотят присоединения к НАТО, а Путину нельзя доверять – он не будет соблюдать предложенное соглашение, пишет The Wall Street Journal.

Предложение Шольца прозвучало на фоне множества разговоров западных политиков с Путиным за последние месяцы, в ходе которых он "читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада", а также заявлял, что независимость Украины была "прискорбной исторической случайностью".

Издание отмечает, что США и Европейский союз в течение почти двух десятилетий "колебались, как вести себя с российским лидером", пока он прибегал к все более агрессивным шагам, чтобы восстановить господство Москвы над Украиной и другими бывшими советскими республиками. В конце концов, Западу не удалось ни убедить Путина в том, что усиливающаяся ориентация Украины на Запад не угрожает Кремлю, ни удержать его от полномасштабной агрессии.

"Оглядываясь назад на историю напряженности между Россией и Западом, основанную на интервью с более чем 30 бывшими и нынешними политиками в США, ЕС, Украине и России, мы видим, как политика безопасности Запада вызывала гнев Москвы, но не сдерживала ее... Самый большой вопрос, поднятый этой историей, заключается в том, почему Запад раньше не увидел опасности", – резюмирует The Wall Street Journal.

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