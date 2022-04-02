Шольц за несколько дней до вторжения настаивал, чтобы Украина отказалась от НАТО – СМИ

По данным издания, 19 февраля, вскоре после своего визита в Москву, Шольц лично убеждал президента Украины Владимира Зеленского, что Украина должна отказаться от стремлений стать членом НАТО и объявить нейтралитет "в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией". Он предлагал, чтобы пакт, который также гарантировал бы безопасность Украины, подписали Путин и президент США Джо Байден.
Зеленский ответил Шольцу, что большинство украинцев хотят присоединения к НАТО, а Путину нельзя доверять – он не будет соблюдать предложенное соглашение, пишет The Wall Street Journal.
Предложение Шольца прозвучало на фоне множества разговоров западных политиков с Путиным за последние месяцы, в ходе которых он "читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада", а также заявлял, что независимость Украины была "прискорбной исторической случайностью".
Издание отмечает, что США и Европейский союз в течение почти двух десятилетий "колебались, как вести себя с российским лидером", пока он прибегал к все более агрессивным шагам, чтобы восстановить господство Москвы над Украиной и другими бывшими советскими республиками. В конце концов, Западу не удалось ни убедить Путина в том, что усиливающаяся ориентация Украины на Запад не угрожает Кремлю, ни удержать его от полномасштабной агрессии.
"Оглядываясь назад на историю напряженности между Россией и Западом, основанную на интервью с более чем 30 бывшими и нынешними политиками в США, ЕС, Украине и России, мы видим, как политика безопасности Запада вызывала гнев Москвы, но не сдерживала ее... Самый большой вопрос, поднятый этой историей, заключается в том, почему Запад раньше не увидел опасности", – резюмирует The Wall Street Journal.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать обязательства со стороны ряда стран предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия и Великобритания.
По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.
В трактовке главы российской делегации на переговорах с Украиной, помощника президента РФ Владимира Мединского, предложенный Украиной на переговорах договор, включающий ее безъядерный и внеблоковый статус, означает, что Украина "заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ".
В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной.