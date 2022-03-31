Генсек НАТО: Союзники по НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется

"Нам нужно продолжать поставки оружия в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, за демократию, за наши общие ценности. И поэтому мы поддерживаем Украину уже много-много лет. Союзники по НАТО активизировали поддержку фактически перед вторжением, потому что прошлой осенью у нас были очень надежные разведданные о вероятности российского вторжения", – заявил он.

По словам Столтенберга, после российского вторжения союзники по НАТО "еще больше активизировались" и теперь все больше предоставляют Украине оружие, военную, гуманитарную и финансовую помощь.

"На состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО было принято твердое обязательство продолжать и дальше поддерживать Украину, в том числе и оказывать военную поддержку. И нам нужно это сделать, потому что мы видим, что Россия продолжает добиваться военного исхода конфликта в Украине. Хорошо, что переговоры идут, но пока мы не видим реального изменения главной цели России, а именно военного исхода конфликта, и они продолжают добиваться военного исхода. Поэтому мы должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украине", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)