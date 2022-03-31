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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг не ответил прямо на вопрос, не пора ли НАТО предоставить Украине наступательное вооружение

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Столтенберг: Я действительно отдаю должное мужеству ВСУ, народа и политического руководства Украины
Столтенберг: Я действительно отдаю должное мужеству ВСУ, народа и политического руководства Украины
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 31 марта не ответил прямо на вопрос о необходимости предоставления Украине наступательного вооружения. Его речь опубликовала пресс-служба Альянса.

"Вам не кажется, что союзникам пора предоставить Украине наступательное вооружение?" – спросила журналистка.

Столтенберг заявил, что страны НАТО много лет поддерживают Вооруженные силы Украины.

"Союзники обучили десятки тысяч украинских солдат, и теперь они [солдаты] находятся на передовой, борясь с вторжением российских войск. Предоставили современную технику, разные виды вооружения, а также поддержали модернизацию ВСУ. И это помогло сделать украинскую армию более сильной, лучше оснащенной, лучше обученной, чем когда-либо прежде. Но, конечно, прежде всего мужество, целеустремленность украинских солдат, мужчин и женщин в форме, позволили им сопротивляться, противостоять вторгшимся силам РФ", – заявил генсек.

По словам Столтенберга, мужество, сила и целеустремленность ВСУ "впечатлили и вдохновили весь мир".

"И поэтому я действительно отдаю должное мужеству ВСУ, народа Украины и политического руководства Украины, не в последнюю очередь в лице президента [Владимира] Зеленского. Союзники по НАТО также усилили нашу поддержку, военную поддержку Украины после вторжения и передовые системы вооружения, передовые системы противовоздушной обороны, противотанковые системы и другие боеприпасы, топливо и многие другие виды оружия и военную поддержку. Теперь это действительно меняет ситуацию на поле боя каждый день. Конечно, это оборудование, эти боеприпасы являются ключом к успеху и той силе, которую украинская армия смогла продемонстрировать с момента вторжения пять недель назад", – заявил он.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Так, 23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, вооружение, наступление, война России против Украины
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