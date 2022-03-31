Столтенберг не ответил прямо на вопрос, не пора ли НАТО предоставить Украине наступательное вооружение

"Вам не кажется, что союзникам пора предоставить Украине наступательное вооружение?" – спросила журналистка.

Столтенберг заявил, что страны НАТО много лет поддерживают Вооруженные силы Украины.

"Союзники обучили десятки тысяч украинских солдат, и теперь они [солдаты] находятся на передовой, борясь с вторжением российских войск. Предоставили современную технику, разные виды вооружения, а также поддержали модернизацию ВСУ. И это помогло сделать украинскую армию более сильной, лучше оснащенной, лучше обученной, чем когда-либо прежде. Но, конечно, прежде всего мужество, целеустремленность украинских солдат, мужчин и женщин в форме, позволили им сопротивляться, противостоять вторгшимся силам РФ", – заявил генсек.

По словам Столтенберга, мужество, сила и целеустремленность ВСУ "впечатлили и вдохновили весь мир".

"И поэтому я действительно отдаю должное мужеству ВСУ, народа Украины и политического руководства Украины, не в последнюю очередь в лице президента [Владимира] Зеленского. Союзники по НАТО также усилили нашу поддержку, военную поддержку Украины после вторжения и передовые системы вооружения, передовые системы противовоздушной обороны, противотанковые системы и другие боеприпасы, топливо и многие другие виды оружия и военную поддержку. Теперь это действительно меняет ситуацию на поле боя каждый день. Конечно, это оборудование, эти боеприпасы являются ключом к успеху и той силе, которую украинская армия смогла продемонстрировать с момента вторжения пять недель назад", – заявил он.