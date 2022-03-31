Госспецсвязи исключила из реестра провайдера, который отказался блокировать российскую пропаганду

"Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины, действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине", – отметили в посте.

В Госспецсвязи добавили, что компании-нарушителю могут аннулировать лицензию на использование радиочастотного ресурса.

"В условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ. Последний предоставил ряд распоряжений по сведению на нет деятельности пропутинской пропагандистской машины и уничтожению информационного нашествия со стороны РФ", – подчеркнули в релизе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)