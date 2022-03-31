Во Львове арестовали блогера Ляшенко по подозрению в госизмене

"Следователи СБУ собрали большой массив информации о противоправной деятельности злоумышленника. Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины", – отметили в релизе.

Высказывания блогера использовали российские пропагандистские медиа для оправдания преступлений РФ в Украине.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.

По данным "Детектор медиа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "Восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат". Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.

"Детектор медиа" включила Ляшенко 8 марта в список публичных персон, поддержавших российскую агрессию против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)