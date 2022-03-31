"Условия еще не созрели". Премьер Италии заявил, что Путин пока не хочет прекращать войну в Украине и встречаться с Зеленским

Об этом 31 марта на пресс-конференции, по итогам телефонного разговора с Путиным накануне, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщил Sky Italia.
По словам Драги, он спросил Путина, когда ожидается прекращение огня в Украине, хотя бы временное, на что глава Кремля ответил, что "условия еще не созрели".
Кроме того, Путин сообщил Драги, что время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "еще не наступило", якобы "участникам переговоров [между странами] нужно продолжить переговоры".
По мнению Путина, в переговорах по прекращению войны между РФ и Украиной есть небольшие шаги вперед и "фактически позиции двух сторон по разным вопросам несколько сблизились", рассказал премьер Италии.
Драги подчеркнул, что "очень осторожно" относится к словам российского президента, поскольку "все еще много скептицизма" и "нужно говорить о фактах".
Мира "можно достичь, если Украина будет защищаться", "только оборона Украины замедлила вторжение [РФ] и, возможно, приведет к мирному процессу", резюмировал глава правительства Италии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Ожидается, что перед ратификацией парламентами стран-подписантов договора его вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.