"Условия еще не созрели". Премьер Италии заявил, что Путин пока не хочет прекращать войну в Украине и встречаться с Зеленским

Путин сообщил Драги (на фото), что в переговорах по прекращению войны между РФ и Украиной есть небольшие шаги вперед Фото: EPA

Об этом 31 марта на пресс-конференции, по итогам телефонного разговора с Путиным накануне, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщил Sky Italia.

По словам Драги, он спросил Путина, когда ожидается прекращение огня в Украине, хотя бы временное, на что глава Кремля ответил, что "условия еще не созрели".

Кроме того, Путин сообщил Драги, что время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "еще не наступило", якобы "участникам переговоров [между странами] нужно продолжить переговоры".

По мнению Путина, в переговорах по прекращению войны между РФ и Украиной есть небольшие шаги вперед и "фактически позиции двух сторон по разным вопросам несколько сблизились", рассказал премьер Италии.

Драги подчеркнул, что "очень осторожно" относится к словам российского президента, поскольку "все еще много скептицизма" и "нужно говорить о фактах".

Мира "можно достичь, если Украина будет защищаться", "только оборона Украины замедлила вторжение [РФ] и, возможно, приведет к мирному процессу", резюмировал глава правительства Италии.

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