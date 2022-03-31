Зеленский предложил Австралии присоединиться к проекту восстановления Украины – взять шефство над Херсоном

Об этом глава государства заявил 31 марта в видеообращении к парламенту Австралии, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, нуждающимся в восстановлении, – сказал Зеленский. – Ваше государство предоставило нашему такой специальный статус страны-единомышленника... Поэтому я приглашаю вашу страну присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей. Восстановление наших портов, развитие таких городов, как Херсон, восстановление морской отрасли Украины может быть для вас особым вкладом в стабильность после этой ужасной войны".

Кроме того, Зеленский призвал Австралию присоединиться к помощи Украине вооружением.

"У вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции", – отметил глава государства.

По мнению Зеленского, Россия уже вернула миру самые худшие страницы ХХ века.

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