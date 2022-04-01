Ермак: Фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны

По словам Ермака, новая система безопасности должна быть готова в любую минуту без дополнительных решений оказать полную поддержку стране, на которую напал агрессор Фото: Офіс Президента / Twitter

Ермак подчеркнул необходимость создания новой эффективной системы безопасности в мире.

"Фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны. Мы нуждаемся в настоящей защите. Мы убеждены, что наша армия лучше по уровню, чем некоторые армии НАТО, и, возможно, завтра НАТО скажет: "Входите в НАТО", но если этого не произойдет – мы должны построить работающую систему безопасности – новую систему безопасности, в центре которой будет Украина", – сказал он.

По словам Ермака, новая система должна быть готова в любую минуту без дополнительных решений оказать полную поддержку стране, на которую напал агрессор.

"Новые гарантии – система безопасности 24/7, когда в случае агрессии без каких-либо дополнительных решений мы можем получить полную поддержку – военную, финансовую, дипломатическую, гуманитарную. Это как сервис 911, когда 24 часа в сутки у тебя есть возможность набрать [номер телефона] и получить помощь", – отметил глава ОП.

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