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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны

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По словам Ермака, новая система безопасности должна быть готова в любую минуту без дополнительных решений оказать полную поддержку стране, на которую напал агрессор
По словам Ермака, новая система безопасности должна быть готова в любую минуту без дополнительных решений оказать полную поддержку стране, на которую напал агрессор
Фото: Офіс Президента / Twitter

Прописанное в Конституции желание Украины вступить в НАТО не защищает ее от военного вторжения. Об этом 31 марта написал в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул необходимость создания новой эффективной системы безопасности в мире.

"Фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны. Мы нуждаемся в настоящей защите. Мы убеждены, что наша армия лучше по уровню, чем некоторые армии НАТО, и, возможно, завтра НАТО скажет: "Входите в НАТО", но если этого не произойдет – мы должны построить работающую систему безопасности  новую систему безопасности, в центре которой будет Украина", – сказал он.

По словам Ермака, новая система должна быть готова в любую минуту без дополнительных решений оказать полную поддержку стране, на которую напал агрессор.

"Новые гарантии – система безопасности 24/7, когда в случае агрессии без каких-либо дополнительных решений мы можем получить полную поддержку – военную, финансовую, дипломатическую, гуманитарную. Это как сервис 911, когда 24 часа в сутки у тебя есть возможность набрать [номер телефонаи получить помощь", – отметил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности. "Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.

По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.

Теги: Россия, Украина, конституция, НАТО, агрессия, вторжение, война России против Украины, Андрей Ермак, сотрудничество, членство
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