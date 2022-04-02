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"Украинских героев, 36". Посол Украины в Чехии сообщил о новом адресе диппредставительства РФ в Праге

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В Facebook российского посольства в Чехии пока значится его старый адрес
В Facebook российского посольства в Чехии пока значится его старый адрес
Фото: Посольство России в Чехии / Facebook

Посольство России в Праге на фоне массированного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, получило новый адрес. Об этом 2 апреля в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских героев, 36", – написал дипломат.

К своему посту Перебийнис прикрепил скриншот карты з новым названием улицы российского диппредставительства в Чехии.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1207408896461989

В Facebook российского посольства в Праге пока значится его старый адрес – улица Коруновачни, 36.

Контекст:

Российское посольство в Чехии в апреле 2020 года поменяло свой официальный адрес на улицу Коруновачни, где у диппредставительства РФ есть еще одно здание в 400 метрах от основного помещения. Это случилось после переименования площади Под каштанами на площадь Бориса Немцова (российского оппозиционера, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года) в Праге, на которой до этого находилось посольство РФ.

Теги: Россия, Украина, Чехия, посольство, Евгений Перебийнис, Прага, посольство РФ, война России против Украины, посол, улицы
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