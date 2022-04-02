"Украинских героев, 36". Посол Украины в Чехии сообщил о новом адресе диппредставительства РФ в Праге

"Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских героев, 36", – написал дипломат.

К своему посту Перебийнис прикрепил скриншот карты з новым названием улицы российского диппредставительства в Чехии.

В Facebook российского посольства в Праге пока значится его старый адрес – улица Коруновачни, 36.

Контекст:

Российское посольство в Чехии в апреле 2020 года поменяло свой официальный адрес на улицу Коруновачни, где у диппредставительства РФ есть еще одно здание в 400 метрах от основного помещения. Это случилось после переименования площади Под каштанами на площадь Бориса Немцова (российского оппозиционера, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года) в Праге, на которой до этого находилось посольство РФ.