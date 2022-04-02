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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина за месяц военных действий тратит около $10 млрд – Минфин

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В Минфине подсчитали расходы Украины в войне против РФ
В Минфине подсчитали расходы Украины в войне против РФ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам совещания главы государства Владимира Зеленского по поводу развития украинской экономики в условиях военного времени.

"По подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий Украинское государство тратит примерно $10 млрд", – говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили состояние украинской экономике на втором месяце полномасштабной войны, а также прогнозы ее развития.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель. Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", – говорится в сообщении.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны против РФ в 35%. По его словам, потери Украины от войны превысили $1 трлн.

В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в первом квартале 2022 года на 16%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, экономика, Министерство финансов, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины
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