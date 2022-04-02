Украина за месяц военных действий тратит около $10 млрд – Минфин

"По подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий Украинское государство тратит примерно $10 млрд", – говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили состояние украинской экономике на втором месяце полномасштабной войны, а также прогнозы ее развития.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель. Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", – говорится в сообщении.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны против РФ в 35%. По его словам, потери Украины от войны превысили $1 трлн.

В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в первом квартале 2022 года на 16%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.