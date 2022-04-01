Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть

В ЕБРР считают, что экономика Украины в следующем году вырастет на 23% Фото: depositphotos.com

Как говорится в отчете банка, такой прогноз базируется на серьезных рисках ухудшения ситуации в случае эскалации боевых действий или ограничения Россией экспорта газа.

В то же время в ЕБРР предполагают, что в ближайшие месяцы между Украиной и РФ будет достигнуто перемирие.

Восстановление Украины, по мнению аналитиков банка, может начаться в 2023 году, а экономика страны в следующем году вырастет на 23%.

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