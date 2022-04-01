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Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть

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В ЕБРР считают, что экономика Украины в следующем году вырастет на 23%
В ЕБРР считают, что экономика Украины в следующем году вырастет на 23%
Фото: depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Как говорится в отчете банка, такой прогноз базируется на серьезных рисках ухудшения ситуации в случае эскалации боевых действий или ограничения Россией экспорта газа.

В то же время в ЕБРР предполагают, что в ближайшие месяцы между Украиной и РФ будет достигнуто перемирие.

Восстановление Украины, по мнению аналитиков банка, может начаться в 2023 году, а экономика страны в следующем году вырастет на 23%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны против РФ в 35%. По его словам, потери Украины от войны превысили $1 трлн.

В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в первом квартале 2022 года на 16%.

Теги: Украина, экономика, ЕБРР, война России против Украины
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