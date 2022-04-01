В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в I квартале 2022 года на 16%

"Мы оцениваем падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП. Это очень значительные цифры, и они имеют место именно из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказал он.

По словам Кудина, украинская экономика начала "оживать" в последние недели, но еще много предприятий не работает.