В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в I квартале 2022 года на 16%

"Мы оцениваем падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП. Это очень значительные цифры, и они имеют место именно из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказал он.
По словам Кудина, украинская экономика начала "оживать" в последние недели, но еще много предприятий не работает.
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, что с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.
Замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в марте заявлял, что из-за российского вторжения в Украине полностью остановились около 30% предприятий. По словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.