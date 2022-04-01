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В Минэкономики ожидают сокращения ВВП Украины в I квартале 2022 года на 16%

Министерство ожидает падения украинской экономики
Министерство ожидает падения украинской экономики
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По итогам I квартала 2022 года, согласно оценкам Минэкономики, ВВП Украины сократится на 16%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире национального телемарафона "UA.Разом" 31 марта, пишет "Укринформ".

"Мы оцениваем падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП. Это очень значительные цифры, и они имеют место именно из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказал он.

По словам Кудина, украинская экономика начала "оживать" в последние недели, но еще много предприятий не работает.

Контекст:

Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, что с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.

Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.

Замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в марте заявлял, что из-за российского вторжения в Украине полностью остановились около 30% предприятийПо словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВВП, экономика, Министерство экономики, война России против Украины
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