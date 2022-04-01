От 50 тыс. до 500 тыс. грн. Львовская область финансово поддержит предприятия в условиях войны

Предприятия, которые примут участие в программе, должны быть зарегистрированы на территории Львовской области Фото: depositphotos.com

"Поможем финансово минимум 250 предприятиям. Это позволит дополнительно создать 2,5 тыс. рабочих мест", – написал он.

Как объяснил Козицкий, программа предусматривает предоставление безвозвратной помощи бизнесу, который переехал во Львовскую область или ведет деятельность в этой области.

Поддержка бизнеса предполагает выполнение трех задач. Первая из них – оказание помощи производственным предприятиям, переместившимся во Львовскую область.

"Такой бизнес может получить 100 тыс. грн. Дополнительно предприятие может получить еще 100 тысяч гривен, если создаст не менее 20 новых рабочих мест", – отметил Козицкий.

Вторая задача в большей степени касается экспортеров, поскольку речь идет о предоставлении ваучерной поддержки микро- и малым предприятиям на маркетинговые услуги или сертификацию продукции. Для реализации этого направления предусмотрено предоставление не более 50 тыс. грн на маркетинговый ваучер, не более 80 тыс. грн – на ваучер для сертификации.

Третья задача программы – безвозвратная финансовая помощь на закупку оборудования в области легкой и пищевой промышленности, для машиностроительных предприятий.

"Бизнес может получить 500 тыс. грн, если создаст не менее пяти рабочих мест", – сообщил глава ОВА.

Козицкий добавил, что предприятия, которые примут участие в программе, должны быть зарегистрированы на территории Львовской области. Чтобы получить помощь, представители бизнеса должны подать соответствующее заявление в департамент экономической политики Львовской ОГА.

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