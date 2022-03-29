Около 100 предприятий переехали на запад Украины. В Минэкономики рассказали о результатах релокации бизнеса

"По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены в западную Украину. 375 участников программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже обработаны", – пишет она.

Свириденко напомнила, что программой релокации может воспользоваться каждый предприниматель, бизнес которого оказался под угрозой из-за войны. Речь идет как о крупных производствах, так и о малых предприятиях, где работает несколько десятков человек.

Для помощи с релокацией нужно заполнить заявку по ссылке. Государство поможет подобрать площадки для размещения производства, переместить и расселить персонал, а также найти работников на месте после переезда.

Также государство обеспечит логистику, предоставив собственный транспорт. Для этого будут использованы мощности "Укрзалізниці" и "Укрпошти", а в случае дополнительной необходимости привлекаются субподрядчики, имеющие возможность транспортировать грузы.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом", – подчеркнула министр.

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