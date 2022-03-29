Около 100 предприятий переехали на запад Украины. В Минэкономики рассказали о результатах релокации бизнеса

"По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены в западную Украину. 375 участников программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже обработаны", – пишет она.
Свириденко напомнила, что программой релокации может воспользоваться каждый предприниматель, бизнес которого оказался под угрозой из-за войны. Речь идет как о крупных производствах, так и о малых предприятиях, где работает несколько десятков человек.
Для помощи с релокацией нужно заполнить заявку по ссылке. Государство поможет подобрать площадки для размещения производства, переместить и расселить персонал, а также найти работников на месте после переезда.
Также государство обеспечит логистику, предоставив собственный транспорт. Для этого будут использованы мощности "Укрзалізниці" и "Укрпошти", а в случае дополнительной необходимости привлекаются субподрядчики, имеющие возможность транспортировать грузы.
"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом", – подчеркнула министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.
17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%". Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.
"Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал Зеленский.