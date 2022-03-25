Министр экономики Украины призвала бизнес возобновлять работу

По ее словам, сейчас владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию и поддержать экономику государства – это позволит людям получать зарплаты, а стране обеспечит поступление денег в бюджет за счет налогов.
"Сегодня бизнес – это не о маржинальности и прибылях, сегодня бизнес – это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранение рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя", – заявила министр.
Свириденко напомнила о ряде правительственных решений, призванных облегчить и стимулировать работу бизнеса во время войны.
"Мы запустили ряд важных решений – дерегулирование, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса. И это не исключительный список. Мы готовы оперативно реагировать на боли и вызовы военного времени и давать им достойный отпор посредством экономических стимулов", – подчеркнула она.
Во время визита в регион министр провела ряд встреч с менеджментом крупных металлургических компаний, среди которых ArcelorMittal и "Метинвест".
"Ожидаем от них положительных новостей в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье. Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы", – резюмировала Свидиренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.
17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%". Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.
"Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал Зеленский.