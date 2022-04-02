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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков: В ЕС увидели возможности для старта процесса либерализации грузового транзита из Украины

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Команда МИУ и правительства получила подтверждение возможности старта процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского союза, отметил Александр Кубраков (на фото слева)
Команда МИУ и правительства получила подтверждение возможности старта процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского союза, отметил Александр Кубраков (на фото – слева)
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Министерство инфраструктуры Украины продолжает активно настаивать на усилении санкций против России и Беларуси, в то же время продвигая идею "грузового безвиза" для украинского транспорта, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что команда МИУ и правительства получила подтверждение возможности старта процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского союза.

"Как и в случае с соглашением о cовместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены. Мы понимаем, что для европейцев это будет весомым шагом нам навстречу. Украина получит возможность беспрепятственно доставлять экспортную продукцию на западные рынки", – заявил Кубраков по результатам онлайн-встречи с главой Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Генриком Гололеем.

Глава Министерства инфраструктуры сообщил, что усилия сосредоточены на поддержке бесперебойности работы украинской логистической системы, в частности железной дороги и дунайских портов. Среди мер поддержки – дополнительное покрытие рисков страховых компаний, работающих с фрахтователями, операторами и владельцами судов. Такой же механизм создан для владельцев и операторов подвижного состава на железной дороге.

"Это позволяет запустить процесс перенаправления грузопотоков к нашим основным экспортным рынкам по новым логистическим цепочкам. Напомню, что до войны экспорт основных грузов (зерно, руда, черные металлы и т.п.) проходил именно через порты. На них приходилось около 70–80% всего товарооборота. В настоящее время Украина адаптируется к новым условиям. Возобновляет работу в экономике, строит новые логистические маршруты. После победы над врагом мы будем сильнее и опытнее", – подчеркнул Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2092154447622806

Теги: транспорт, Еврокомиссия, экономика, Министерство инфраструктуры, транзит, товарооборот, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, грузоперевозки, Александр Кубраков, ЕС
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