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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИУ рассказали, как получить разрешение на пересечение границы водителям 18–60 лет

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В Министерстве инфраструктуры рекомендуют перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования для водителя
В Министерстве инфраструктуры рекомендуют перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования для водителя
Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало в Telegram описание процедуры оформления заявки на пересечение государственной границы водителям призывного возраста 18–60 лет.

Решение о бронировании военнообязанных водителей, согласно опубликованной информации, принимается согласно постановлению КМУ от 3 марта 2022 года №194. Принимают такие решения Мининфраструктуры Украины, областные военные администрации или Киевская городская военная администрация.

"Перевозчик может по своему усмотрению выбрать любой из этих органов для обращения. Все вышеперечисленные органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базе данных", – говорится в сообщении МИУ.

Процедура обращения в Мининфраструктуры по поводу бронирования водителя состоит из пяти шагов:

  1. Загрузить и заполнить все без исключения поля формы, образец можно загрузить по ссылке.
  2. Распечатать заявку, поставить подпись и печать.
  3. Сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF.
  4. Отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf.
  5. Заполнить опросник по ссылке.

Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено военнообязанным водителям только для перевозки для нужд Вооруженных сил Украины или других военных формирований, медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также железнодорожникам, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

"Во избежание простоя в пункте пропуска желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: +38 (044) 334 43 04. Линия поддержки работает ежедневно с 8.00 до 17.00", – сообщает МИУ.

Теги: граница, Министерство инфраструктуры, военная помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины, перевозки, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, грузоперевозки, границы
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