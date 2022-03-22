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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Проект под кодовым названием "хлам". Венедиктова рассказала об отслеживании выехавших из Украины нардепов

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Венедиктова: У меня есть проект под кодовым названием "хлам"
Венедиктова: У меня есть проект под кодовым названием "хлам"
Фото: gp.gov.ua

Украинские правоохранители отслеживают выезд из Украины, которая воюет против России, представителей власти, в том числе депутатов. Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном 22 марта, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Мы с первых дней мониторим. У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и замминистерский корпус, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что часть депутатов "пересекали границу на плюс-минус законных основаниях из-за немобилизационного возраста", но начаты расследования в том числе и по поводу того, "что они вывозят с собой".

"У нас таких кейсов, где мы можем серьезно добежать, – шесть человек. Там может быть перспектива. По остальным будем смотреть", – объяснила Венедиктова.

Она подтвердила, что речь идет именно о народных депутатах.

Этим шести людям могут объявить подозрения, уточняет издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 марта Государственное бюро расследований проинформировало, что некоторые народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" "незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины". Ведомство упоминало Вадима Рабиновича, Виктора Черного и Олега Волошина.

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 21 марта, что ЕС готов принять всех украинцев, которые в него въедут.

Теги: война, депутаты, граница, переселенцы, расследование, политика, война России против Украины, подозрение, Ирина Венедиктова, границы, прокурор
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