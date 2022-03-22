"Проект под кодовым названием "хлам". Венедиктова рассказала об отслеживании выехавших из Украины нардепов

Венедиктова: У меня есть проект под кодовым названием "хлам" Фото: gp.gov.ua

"Мы с первых дней мониторим. У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и замминистерский корпус, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что часть депутатов "пересекали границу на плюс-минус законных основаниях из-за немобилизационного возраста", но начаты расследования в том числе и по поводу того, "что они вывозят с собой".

"У нас таких кейсов, где мы можем серьезно добежать, – шесть человек. Там может быть перспектива. По остальным будем смотреть", – объяснила Венедиктова.

Она подтвердила, что речь идет именно о народных депутатах.

Этим шести людям могут объявить подозрения, уточняет издание.

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