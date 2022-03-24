В Украине появился "Логистический фронт"

Инициатива призвана помочь людям и пострадавшим от российской агрессии городам, доставить продукты первой необходимости, а также поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

В компании отметили, что для этого необходимо восстановить логистические маршруты внутри страны и за ее пределами.

"Группа "Метинвест", UMG, ДТЭК и другие бизнесы SCM объединили усилия по созданию национальной и международной сети перевозчиков – "Логистического фронта Украины". Сеть создается на базе платформы pomich.org – кризисного логистического центра, занимающегося поиском водителей. Это платформа, объединяющая десятки транспортных компаний и организаций разных направлений. У всех них одна цель – помощь людям и городам, которые сейчас находятся в беде", – сказано в сообщении.

Таким образом, совместными усилиями создается единый координационный логистический центр, который будет перевозить грузы из Европы в Украину, а также в пределах страны, и будет взаимодействовать с Международным комитетом Красного Креста, Фондом "Повернись живим", волонтерами по координации гуманитарных грузов Украины при ООН. К единой логистической сети приобщаются другие крупные компании Украины и мира, отметили в "Метинвесте".