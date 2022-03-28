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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам во Львове. Актер лично встретился с главой Львовской ОВА

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Благотворительная организация Пенна уже помогает украинским переселенцам в польском Кракове
Благотворительная организация Пенна уже помогает украинским переселенцам в польском Кракове
Фото: ЕРА

Благотворительная организация американского режиссера и актера Шона Пенна будет оказывать помощь украинским переселенцам во Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий написал, что в разговоре с ним Пенн назвал "опыт борьбы Украины примером для всего мира".

"Его организация хочет поддержать наших людей в борьбе за свободу и суверенитет. До сих пор у нас нет должной поддержки от международных гуманитарных организаций. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с организацией Шона Пенна. Ради блага людей, которые ценят свободу", – подчеркнул глава Львовской ОВА.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/4927482173955084

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам.

Теги: Львов, переселенцы, режиссер, война России против Украины, Шон Пенн, Максим Козицкий
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