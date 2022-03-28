Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам во Львове. Актер лично встретился с главой Львовской ОВА

Козицкий написал, что в разговоре с ним Пенн назвал "опыт борьбы Украины примером для всего мира".
"Его организация хочет поддержать наших людей в борьбе за свободу и суверенитет. До сих пор у нас нет должной поддержки от международных гуманитарных организаций. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с организацией Шона Пенна. Ради блага людей, которые ценят свободу", – подчеркнул глава Львовской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам.