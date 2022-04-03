Глава Донецкой ОГА призвал всех жителей области эвакуироваться

Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что чем меньше будет мирных жителей в области, тем легче будет ее защищать Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он призвал людей уезжать, пока это еще возможно.

"Всему населению мы настойчиво рекомендуем и постоянно проводим разъяснительную работу, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по обозначенным маршрутам мы обеспечиваем и четко говорим, как они будут ехать.

Он подчеркнул, что чем меньше будет мирных жителей на территории, тем легче украинским воинам будет ее защищать, потому что оккупанты используют гражданских для своих целей.

Кириленко напомнил, что в области проходит централизованная эвакуация. Из осажденного Мариуполя, по словам чиновника, смогли выехать около 140 тыс. человек.

Он отметили, что в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке ситуация очень тяжелая уже сейчас, их постоянно обстреливают. В Авдеевке повреждена фактически вся инфраструктура в городе.

При этом с продуктами и предметами первой необходимости, по его словам, ситуация в области контролируемая – есть подвоз и некоторые запасы для раздачи районным администрациям в случае обострения или блокады.

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Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube

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