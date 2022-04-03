Глава Донецкой ОГА призвал всех жителей области эвакуироваться

Он призвал людей уезжать, пока это еще возможно.
"Всему населению мы настойчиво рекомендуем и постоянно проводим разъяснительную работу, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по обозначенным маршрутам мы обеспечиваем и четко говорим, как они будут ехать.
Он подчеркнул, что чем меньше будет мирных жителей на территории, тем легче украинским воинам будет ее защищать, потому что оккупанты используют гражданских для своих целей.
Кириленко напомнил, что в области проходит централизованная эвакуация. Из осажденного Мариуполя, по словам чиновника, смогли выехать около 140 тыс. человек.
Он отметили, что в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке ситуация очень тяжелая уже сейчас, их постоянно обстреливают. В Авдеевке повреждена фактически вся инфраструктура в городе.
При этом с продуктами и предметами первой необходимости, по его словам, ситуация в области контролируемая – есть подвоз и некоторые запасы для раздачи районным администрациям в случае обострения или блокады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ. По итогам переговоров заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
Генштаб ВСУ на следующий день подтвердил, что РФ начала отвод войск. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
В НАТО считают, что Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.