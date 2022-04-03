Украинские власти продолжают работу по эвакуации жителей Мариуполя – Верещук

По коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном автотранспорте Фото: EPA

"Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов. 10 – для эвакуации мариупольцев и местных жителей города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти на блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать", – отметила она.

Еще семь автобусов попытаются проехать ближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

"Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном автотранспорте. На сегодняшний день мы также планируем эвакуацию людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупационных войск", – добавила министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)