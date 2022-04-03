Украинские власти продолжают работу по эвакуации жителей Мариуполя – Верещук

"Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов. 10 – для эвакуации мариупольцев и местных жителей города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти на блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать", – отметила она.
Еще семь автобусов попытаются проехать ближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.
"Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном автотранспорте. На сегодняшний день мы также планируем эвакуацию людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупационных войск", – добавила министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, а когда российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь, то начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.