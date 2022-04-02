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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Турции заявили, что готовы помочь в эвакуации из Мариуполя по морю

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Акар выразил готовность поддержать процесс эвакуации из Мариуполя
Акар выразил готовность поддержать процесс эвакуации из Мариуполя
Фото: EPA

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя Донецкой области по морю. Об этом заявил 2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

По словам министра, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Похожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", – сказал Акар.

Он отметил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с министрами обороны РФ и Украины Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. С Резниковым он также лично встретился в Стамбуле.

Акар сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

По словам министра, на данный момент проблем для судоходства из-за минной угрозы в Черном море нет.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек. По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

Ночью 31 марта РФ при посредничестве Международного комитета Красного Креста подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украина направила в Мариуполь транзитом через Бердянск 45 автобусов для эвакуации людей, но россияне не пропустили их.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял 22 марта о намерении лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.

Теги: Турция, Черное море, Мариуполь, эвакуация, раненые, война России против Украины, корабли, Хулуси Акар, судоходство, море
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