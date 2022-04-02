В Турции заявили, что готовы помочь в эвакуации из Мариуполя по морю

По словам министра, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Похожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", – сказал Акар.

Он отметил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с министрами обороны РФ и Украины Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. С Резниковым он также лично встретился в Стамбуле.

Акар сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

По словам министра, на данный момент проблем для судоходства из-за минной угрозы в Черном море нет.