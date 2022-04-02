На 2 апреля в Офисе президента Украины анонсировали семь гуманитарных маршрутов в трех областях

Он отметил, что о гуманитарных маршрутах достигнута договоренность.
Из Мариуполя Донецкой области анонсируют выезд на частном транспорте по маршруту Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Из Бердянска Запорожской области в областной центр автобусы поданы для эвакуации через Токмак, Васильевку и Каменское.
Маршруты в Луганской области:
"Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута", – уточнил Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 апреля гуманитарными коридорами удалось вывезти более 6 тыс. украинцев, половина из которых – из Мариуполя.