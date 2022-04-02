На 2 апреля в Офисе президента Украины анонсировали семь гуманитарных маршрутов в трех областях

Он отметил, что о гуманитарных маршрутах достигнута договоренность.

Из Мариуполя Донецкой области анонсируют выезд на частном транспорте по маршруту Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Бердянска Запорожской области в областной центр автобусы поданы для эвакуации через Токмак, Васильевку и Каменское.

Маршруты в Луганской области:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут;

Попасная – Бахмут;

Лисичанск – Бахмут;

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

"Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута", – уточнил Тимошенко.

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