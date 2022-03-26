26 марта гуманитарными коридорами эвакуировали 5 тыс. украинцев – Офис президента

"Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 5208 человек. 4331 житель Мариуполя добрался до Запорожья после разблокирования движения эвакуационной колонны, которую задержали на двое суток", – написал он.

Замглавы ОП отметил, что в больницу в Запорожье "скорые" доставили также двух тяжелораненых детей и одного "грудничка с пневмонией".

"Из Киевской области эвакуирован 351 человек, из Луганской – 526. В Луганскую область доставлено 80 тонн гуманитарной помощи", – рассказал Тимошенко.

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На 26 марта анонсировали 11 гуманитарных коридоров.