30 марта в Запорожье эвакуировали более 1,5 тыс. мирных граждан – Офис президента

По его инфнормации, речь идет о 812 мариупольцах и 718 жителях городов Запорожской области.

"Вне договоренности оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовика с гуманитарной помощью", – подчеркнул он.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 30 марта сообщила, что на 30 марта были согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации граждан из зон боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта Верещук сообщила, что по гуманитарным коридорам не будет проводиться эвакуация мирного населения, потому что украинская разведка получила информацию о возможных провокациях со стороны оккупантов.

29 марта в Украине работали три гуманитарных коридора.

В Украине создали сайт и Telegram-бот для организации эвакуации граждан из зон боевых действий.