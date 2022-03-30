30 марта будут работать три гуманитарных коридора – Верещук

По словам Верещук, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья Фото: ЕРА

"На сегодняшний день согласованы три гуманитарных коридора: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск, доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье", – сказала министр.

По ее словам, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

"Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты. На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", – отметила Верещук.

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