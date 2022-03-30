30 марта будут работать три гуманитарных коридора – Верещук

"На сегодняшний день согласованы три гуманитарных коридора: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск, доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье", – сказала министр.
По ее словам, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.
"Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты. На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", – отметила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта Верещук сообщила, что по гуманитарным коридорам не будет проводиться эвакуация мирного населения, потому что украинская разведка получила информацию о возможных провокациях со стороны оккупантов.
29 марта в Украине работали три гуманитарных коридора.
В Украине создали сайт и Telegram-бот для организации эвакуации граждан из зон боевых действий.