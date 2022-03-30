ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 марта будут работать три гуманитарных коридора – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Верещук, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья
По словам Верещук, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья
Фото: ЕРА

На 30 марта согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации граждан из зон боевых действий. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На сегодняшний день согласованы три гуманитарных коридора: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск, доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье", – сказала министр.

По ее словам, колонны с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

"Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты. На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", – отметила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта Верещук сообщила, что по гуманитарным коридорам не будет проводиться эвакуация мирного населения, потому что украинская разведка получила информацию о возможных провокациях со стороны оккупантов.

29 марта в Украине работали три гуманитарных коридора.

В Украине создали сайт и Telegram-бот для организации эвакуации граждан из зон боевых действий.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (46811)
2
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (18951)
3
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (16014)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (15527)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (12057)
6
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8274)
7
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (6943)
8
"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео (6937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS