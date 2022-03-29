29 марта в Украине будут работать три гуманитарных коридора

Верещук: Из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянска

По ее данным, из Мариуполя Донецкой области в Запорожье можно выехать на собственном автотранспорте.

"Из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянска. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город. Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме. Большое спасибо нашим водителям и сотрудникам ГСЧС за смелость", – сказала Верещук.

Для жителей Мариуполя работает бесплатная заправка по адресу: улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Также будет работать коридор Мелитополь – Запорожье.

"Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. По прибытии в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС №10 по адресу: улица Ивана Алексеева, 12", – отметила вице-премьер.

Из Энергодара в 10.00 в сопровождении машины ГСЧС отправилась колонна людей на частном транспорте. Также из Запорожья в Энергодар отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.