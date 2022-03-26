Российские оккупанты собираются депортировать из Херсона в Крым этнических армян и азербайджанцев – Верещук

"По имеющейся у нас информации, оккупанты запланировали сегодня показательную акцию: собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", – сказала Верещук.
Министр подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации.
По ее словам, россияне понимают, что теряют контроль над ситуацией, и поэтому прибегают к пропаганде – вывозят людей в подконтрольный им Крым.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон, куда вошли российские войска, ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.