В Украине создали сайт и Telegram-бот для организации эвакуации граждан из зон боевых действий

"Совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства внутренних дел и координационного центра органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов создан официальный сайт поддержки для организации эвакуации населения и Telegram-бот @Evacuation2022_bot", – написала Верещук.

По ее словам, с помощью бота можно узнать об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе жителям временно оккупированных территорий Украины.

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