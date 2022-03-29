В Украине создали сайт и Telegram-бот для организации эвакуации граждан из зон боевых действий

"Совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства внутренних дел и координационного центра органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов создан официальный сайт поддержки для организации эвакуации населения и Telegram-бот @Evacuation2022_bot", – написала Верещук.
По ее словам, с помощью бота можно узнать об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе жителям временно оккупированных территорий Украины.
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28 марта Верещук сообщила, что по гуманитарным коридорам не будет проводиться эвакуация мирного населения, потому что украинская разведка получила информацию о возможных провокациях со стороны оккупантов.
29 марта в Украине работают три гуманитарных коридора.