Эрдоган заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины. Глава МИД исключил вступление Анкары в войну

Турция в случае ее включения в число стран – гарантов безопасности Украины не будет сразу отправлять войска, отметил Чавушоглу Фото: EPA

О готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины заявил 31 марта президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – говорил он.

Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.

В то же время Чавушоглу отметил, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран – гарантов безопасности Украины Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, неверны.

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