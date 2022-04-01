Эрдоган заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины. Глава МИД исключил вступление Анкары в войну

О готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины заявил 31 марта президент страны Реджеп Эрдоган.
"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – говорил он.
Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.
В то же время Чавушоглу отметил, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран – гарантов безопасности Украины Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, неверны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны, которая началась после вторжения России 24 февраля.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме международно признанных.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.