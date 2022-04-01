ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины. Глава МИД исключил вступление Анкары в войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турция в случае ее включения в число стран гарантов безопасности Украины не будет сразу отправлять войска, отметил Чавушоглу
Турция в случае ее включения в число стран – гарантов безопасности Украины не будет сразу отправлять войска, отметил Чавушоглу
Фото: EPA

Турция не будет сразу вступать в войну в случае агрессии против Украины, когда будет гарантом ее безопасности. Об этом 31 марта в эфире телеканала A Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщило государственное агентство "Анадолу".

О готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины заявил 31 марта президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – говорил он.

Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.

В то же время Чавушоглу отметил, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран – гарантов безопасности Украины Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, неверны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны, которая началась после вторжения России 24 февраля.

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме международно признанных.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, агрессия, военная помощь, вторжение, Мевлют Чавушоглу, Анкара, война России против Украины, президент, безопасность, МИД Турции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (169316)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (44583)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (23195)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (19105)
5
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации (14618)
6
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью (12576)
7
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (11614)
8
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту (9429)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS