Лавров и Кулеба могут встретиться в ближайшие две недели – глава МИД Турции

Кулеба и Лавров сообщили турецкой стороне, что готовы к переговорам, отметил Чавушоглу (на фото) Фото: EPA

По его словам, Кулеба и Лавров сообщили турецкой стороне, что готовы к переговорам.

Параллельно техническим переговорам делегаций Украины и РФ встречу проведут главы МИД, и если будет достигнута договоренность, утвердят, отметил Чавушоглу. Он добавил, что следующим этапом станет встреча лидеров двух стран.

Глава МИД Турции выразил надежду, что Стамбул вновь будет выбран сторонами в качестве площадки для мирного диалога.

Кулеба и Лавров уже встречались в Анталье (Турция) 10 марта при участии Чавушоглу. По итогам переговоров Лавров заявил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину. Кулеба сообщил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине. По словам главы МИД, РФ добивается капитуляции Украины, но "мы не сдадимся".

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