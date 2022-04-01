Лавров и Кулеба могут встретиться в ближайшие две недели – глава МИД Турции

По его словам, Кулеба и Лавров сообщили турецкой стороне, что готовы к переговорам.
Параллельно техническим переговорам делегаций Украины и РФ встречу проведут главы МИД, и если будет достигнута договоренность, утвердят, отметил Чавушоглу. Он добавил, что следующим этапом станет встреча лидеров двух стран.
Глава МИД Турции выразил надежду, что Стамбул вновь будет выбран сторонами в качестве площадки для мирного диалога.
Кулеба и Лавров уже встречались в Анталье (Турция) 10 марта при участии Чавушоглу. По итогам переговоров Лавров заявил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину. Кулеба сообщил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине. По словам главы МИД, РФ добивается капитуляции Украины, но "мы не сдадимся".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме международно признанных.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Ожидается, что перед ратификацией парламентами стран-подписантов договора его вынесут на рассмотрение Украинцев на референдуме.
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.