Эрдоган обсудил с Путиным итоги мирных переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул, что "позитивные и конструктивные" переговоры между двумя странами о прекращении войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ в Украину, "вселили надежду на мир", его цитирует государственное агентство Турции.
Эрдоган заявил также о готовности Анкары организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В Кремле по итогам разговора глав РФ и Турции рассказали, что Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации турецких граждан и судов из зоны боевых действий в Украине, написало в Telegram ТАСС.
Накануне, 31 марта, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским.
Он заявил о готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины.
Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, добавил Эрдоган.
В то же время глава МИД страны Мевлют Чавушоглу указал, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран – гарантов безопасности Украины Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, неверны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме международно признанных.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.