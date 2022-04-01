Эрдоган обсудил с Путиным итоги мирных переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции организовать его встречу с Зеленским Фото: EPA

Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул, что "позитивные и конструктивные" переговоры между двумя странами о прекращении войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ в Украину, "вселили надежду на мир", его цитирует государственное агентство Турции.

Эрдоган заявил также о готовности Анкары организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Кремле по итогам разговора глав РФ и Турции рассказали, что Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации турецких граждан и судов из зоны боевых действий в Украине, написало в Telegram ТАСС.

Накануне, 31 марта, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским.

Он заявил о готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины.

Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, добавил Эрдоган.

В то же время глава МИД страны Мевлют Чавушоглу указал, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран – гарантов безопасности Украины Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, неверны.

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