Некоторые позиции российских переговорщиков выглядят вне логики и рациональности – член украинской делегации Умеров

"Они верят и искренне убеждены в той картине мира, которую описывают, и пытаются продать ее миру. Они этим живут. Именно поэтому во многих пунктах нам, в принципе, сложно хоть как-то приблизиться к согласованию позиций, мы исходим из разного понимания мира. У них свое видение побед и поражений, свои данные, их сложно сопоставить с нашим", – сказал он.
По словам нардепа, на переговорах представители украинской делегации говорят о происходящем в Украине.
"Мы высказываем свою точку зрения. Ну и нужно понимать, что позиции, сформированные российскими переговорщиками, с терминами "нацисты", "угроза России" в отношении Украины, где Россия развязала и ведет разрушительную войну, действительно выглядят вне логики и рациональности. Их сложно, но нужно сталкивать с объективной реальностью", – считает Умеров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Генштаб ВСУ на следующий день подтвердил, что РФ начала отвод войск.
В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.