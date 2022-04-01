Некоторые позиции российских переговорщиков выглядят вне логики и рациональности – член украинской делегации Умеров

"Они верят и искренне убеждены в той картине мира, которую описывают, и пытаются продать ее миру. Они этим живут. Именно поэтому во многих пунктах нам, в принципе, сложно хоть как-то приблизиться к согласованию позиций, мы исходим из разного понимания мира. У них свое видение побед и поражений, свои данные, их сложно сопоставить с нашим", – сказал он.

По словам нардепа, на переговорах представители украинской делегации говорят о происходящем в Украине.

"Мы высказываем свою точку зрения. Ну и нужно понимать, что позиции, сформированные российскими переговорщиками, с терминами "нацисты", "угроза России" в отношении Украины, где Россия развязала и ведет разрушительную войну, действительно выглядят вне логики и рациональности. Их сложно, но нужно сталкивать с объективной реальностью", – считает Умеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)