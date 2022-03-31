Россия попытается захватить треть территории Украины, а потом захочет вести переговоры – Моравецкий

"Я вижу, что российские войска перегруппировываются, перестраиваются. Я думаю, что довольно скоро они попытаются окружить украинские войска – в частности, на Донбассе. А затем, захватив треть территории Украины, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции", – сказал Моравецкий.
Он отметил, что у украинцев, сражающихся с Россией, "львиные сердца", но стране нужно больше военной помощи. Также Моравецкий призвал союзников Украины продолжать введение санкций против России.
"Россия боится долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы они перестали покупать российские нефть и газ", – подчеркнул премьер Польши.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заявили о планах отказаться от российских газа и нефти. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США и Канада, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Польша тоже объявила о намерении отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года. Как говорит Моравецкий, это "самый радикальный в Европе план ухода от российских углеводородов".