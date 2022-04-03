Вторые сутки автобусы из Бердянска не могут доехать до Запорожья: оккупанты не хотят выпускать мужчин – советник мэра Мариуполя

Россияне не пропускают автобусы с эвакуированными в сторону Запорожья Фото: EPA

"Причина – оккупанты не хотят пропускать мужчин любого возраста, а женщины не отдают и не согласны покидать своих мужчин. Кроме того, уже несколько дней издевательства над эвакуированными растут. На каждом блокпосту оккупанты заставляют полностью выгрузить все вещи из автобуса. Это значительно замедляет движение и быстроту эвакуации", – написал Андрющенко.

По его словам, сейчас все причастные к эвакуации чиновники работают над решением вопроса с прохождением колонны.

В Facebook Андрющенко также опроверг ряд фейков минобороны РФ относительно эвакуации из горячих точек в Украине.

Так, по поводу заявления россиян, что Украина якобы "не выполнила обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь", Андрющенко напомнил, что большая часть маршрута эвакуации из Мариуполя пролегает по временно контролируемой российской армией территории.

"Поэтому Россия не отказывается от тактики вранья – не пускать, обстреливать колонны и обвинять в том Украину", – отметил он.

Андрющенко также отметил, что даже заявления россиян о том, что "за сутки из "ДНР", "ЛНР" и районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек", которые являются признанием в депортации, не соответствуют действительности.

"Мы точно знаем, что в фильтрационном лагере в селе Безымянное ждут более пяти дней около 5 тыс. мариупольцев. Другая точка – Донецк с меньшим количеством людей, но такими же сроками. То есть при всем желании Россия не способна обеспечить такой уровень депортации", – написал Андрющенко.

При этом он отметил, что признание собственных преступлений точно поможет при наказании РФ за все преступления против Украины.

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