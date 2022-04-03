2 апреля по гуманитарным коридорам эвакуировали более 4,2 тыс. людей – Верещук

В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали почти 1,3 тыс. человек. Из них 765 прибыли из Мариуполя, 498 – жители Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки Запорожской области.

Кроме того, эвакуационный конвой в составе 10 автобусов из Бердянска с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном автотранспорте.

По информации Верещук, из Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов. Часть из них 3 апреля продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, часть будет вновь пытаться добраться до Мариуполя, рассказала Верещук.

В Луганской области удалось эвакуировать почти 2,7 тыс. граждан из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и поселка Нижнее. Об этом также написал глава областной госадминистрации Сергей Гайдай – по его словам, россияне не дали "режим тишины", несмотря на договоренность о гуманитарном коридоре, и людей вывозили под обстрелами.

"С орками невозможно договариваться. Россияне намеренно лупят во время эвакуации. Прилетает вблизи мест сбора людей. К счастью, все целы", – написал он.

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