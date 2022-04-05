Украина и Турция договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, нужно согласие лично Путина – Зеленский

Зеленский сказал, что в случае, если эвакуация не удастся, "мы точно будем знать", что лично Путин не дает такой возможности Фото: president.gov.ua

На вопрос о возможности отправки подкрепления защитникам Мариуполя и деоккупации города он сказал: "Это очень сложно, прямо очень сложно. Военная деоккупация на сегодня – прямо на сегодня – сложная. И парни эти, которым очень сложно, прекрасно знают это".

По словам президента, он контактирует с защитниками Мариуполя почти ежедневно.

"Им тяжело. Они очень мощные, им тяжело, при чем тяжело по разному. Разным людям по-разному тяжело. Не хочу озвучивать какие-то тонкости, но так и есть. Есть миссия гуманитарная, которая накладывает на них определенные обязанности", – сказал он.

Речь идет об эвакуации раненых и погибших военнослужащих.

"По этому компоненту. Мы договорились с Турцией. Мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых. Перевезти их до Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно. Мы не дадим этой возможности. А до Бердянска всех необходимо довезти. У нас вся инфраструктура готова, чтобы увезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от [президента РФ Владимира] Путина. Я разговаривал с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. И сейчас от него зависит именно этот момент, – добавил Зеленский. – Сейчас этот первый шаг. Если нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будем знать, что лично президент Российской Федерации не дает такой возможности. Хотя с разных сторон все давят, потому что это считается все-таки гуманитарным шагом".

После этой эвакуации "будет легче нашим людям", сказал Зеленский.

"Даже тем, кто потерял своих детей, – они должны получить их обратно. Легче будет парням, которые там, в Мариуполе, потому что они по разным причинам скованы этими людьми. О военном разблокировании мы пока не можем говорить", – добавил он.

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