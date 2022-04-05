Украина и Турция договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, нужно согласие лично Путина – Зеленский

На вопрос о возможности отправки подкрепления защитникам Мариуполя и деоккупации города он сказал: "Это очень сложно, прямо очень сложно. Военная деоккупация на сегодня – прямо на сегодня – сложная. И парни эти, которым очень сложно, прекрасно знают это".
По словам президента, он контактирует с защитниками Мариуполя почти ежедневно.
"Им тяжело. Они очень мощные, им тяжело, при чем тяжело по разному. Разным людям по-разному тяжело. Не хочу озвучивать какие-то тонкости, но так и есть. Есть миссия гуманитарная, которая накладывает на них определенные обязанности", – сказал он.
Речь идет об эвакуации раненых и погибших военнослужащих.
"По этому компоненту. Мы договорились с Турцией. Мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых. Перевезти их до Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно. Мы не дадим этой возможности. А до Бердянска всех необходимо довезти. У нас вся инфраструктура готова, чтобы увезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от [президента РФ Владимира] Путина. Я разговаривал с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. И сейчас от него зависит именно этот момент, – добавил Зеленский. – Сейчас этот первый шаг. Если нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будем знать, что лично президент Российской Федерации не дает такой возможности. Хотя с разных сторон все давят, потому что это считается все-таки гуманитарным шагом".
После этой эвакуации "будет легче нашим людям", сказал Зеленский.
"Даже тем, кто потерял своих детей, – они должны получить их обратно. Легче будет парням, которые там, в Мариуполе, потому что они по разным причинам скованы этими людьми. О военном разблокировании мы пока не можем говорить", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек. По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
Ночью 31 марта РФ при посредничестве Международного комитета Красного Креста подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украина направила в Мариуполь транзитом через Бердянск 45 автобусов для эвакуации людей, но россияне не пропустили их.
Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял 22 марта о намерении лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.
2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя Донецкой области по морю.