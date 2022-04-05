Войска РФ обстреляли гражданское судно в порту Мариуполя. Оно загорелось и начало тонуть, экипаж спасли украинские пограничники

Судно, которое попало под обстрел, шло под флагом Панамы.

Попадание снаряда спровоцировало пожар на судне, капитан по международному каналу морской безопасности подал сигнал SOS.

"Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено. Все разгромлено – мостик разгромлен, пожар в машине, есть раненые", – сказал он.

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, добавили в ГПСУ.

"Пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место", – сообщили авторы релиза.

По информации главного редактора издания BlackSeaNews Андрея Клименко, россияне атаковали судно поздно вечером 4 апреля. Речь идет о сухогрузе "Азбург", судовладелец – Мальта.

На борту сухогруза было 16 человек, среди них одна женщина, написал Клименко.

Мариупольский сайт 0629.com.ua опубликовал видео, на котором мужчина, представившийся мотористом сухогруза, сообщил, что судно сгорело. По его словам, судно зашло в порт за день до начала вторжения, 23 февраля. Ракета, как говорит мужчина попала в машинное отделение.

"Я не успел выйти. Капитан вызвал помощь, солдаты украинские взяли к себе, оказали первую помощь. Все эвакуировались полностью с парохода. Пароход сгорел", – сказал он, не уточняя свое местонахождение.

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